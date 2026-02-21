Bambino con il cuore bruciato il funerale del piccolo Domenico fra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio

Domenico Caliendo, bambino di Napoli con il cuore bruciato, è deceduto a causa di un grave incidente domestico. La famiglia ha deciso di organizzare il funerale tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, dopo aver completato l’autopsia. La salma, attualmente sotto sequestro, rimane nel cimitero in attesa di ulteriori accertamenti. La comunità si prepara a rendergli l’ultimo saluto in un momento di grande dolore.

Si terrà con ogni probabilità tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio il funerale di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo di Napoli al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato, letteralmente bruciato dal gelo, durante il trasporto. Il piccolo è morto nella mattinata di sabato 21 febbraio all’ospedale Monaldi, dove era ricoverato ed era mantenuto in vita grazie all’ossigenazione extracorporea. Disposta l’autopsia su Domenico Caliendo A dare la notizia relativa alla probabile data dei funerali di Domenico Caliendo è stato il legale della famiglia, l’avvocato Francesco Petruzzi. Tutto dipende però dalla data dell’autopsia: la salma è stata sequestrata dai Nas di Napoli e nei prossimi giorni verrà disposto l’esame autoptico su indicazione dei magistrati della VI sezione della Procura di Napoli, come scrive Il Mattino, il quotidiano che per primo ha portato alla luce la notizia della tragedia che ha colpito la famiglia Caliendro-Mercolino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Bambino col cuore bruciato, chiesta la procedura per alleviare il dolore per il piccolo Domenico: l'annuncioDomenico, un bambino di otto anni, ha subito gravi ustioni al cuore dopo un incidente domestico.

Morte bimbo con cuore “bruciato”, 6 medici “indagati per omicidio colposo”, madre di Domenico: “Giustizia”, funerali giovedì o venerdìDomenico ha perso la vita a causa di un cuore gravemente danneggiato, che ha provocato il suo decesso.

