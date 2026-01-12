Napoli nuovo infortunio per Meret | il portiere si fa male in allenamento

Durante l’allenamento di lunedì, il portiere del Napoli, Alex Meret, ha subito un nuovo infortunio. Questa stagione si sta rivelando complessa per il giocatore, che aveva recentemente fatto il suo ritorno in campo dopo un lungo periodo di assenza. La situazione richiede ora ulteriori valutazioni da parte dello staff medico, con possibili ripercussioni sulla sua disponibilità in vista delle prossime gare.

Non è una stagione fortunata quella di Alex Meret. Il portiere del Napoli, infatti, tornato a disposizione nella prima partita del 2026 contro la Lazio dopo un lungo stop, si è infortunato nuovamente nel corso della seduta di allenamento di lunedì. L'estremo difensore della Nazionale - rende noto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Meret si fa male durante l’allenamento con il Napoli: era appena rientrato da un infortunio Leggi anche: Ancora un infortunio per il portiere del Napoli Alex Meret Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Napoli contro l'Inter senza Neres; Tutte le notizie sul calcio in; Il Napoli perde punti dalla vetta, Politano lancia la sfida all'Inter: Arriveremo a San Siro arrabbiati; Vlahovic brucia le tappe: la data del possibile ritorno in campo può condizionare il mercato della Juventus. Napoli, nuovo infortunio per Alex Meret - Con i partenopei finora tra tutte le competizioni ha totalizzato 216 presenze vincendo due scudetti, una Coppa ... msn.com

#Napoli, nuovo infortunio per #Meret in allenamento: trauma distorsivo alla spalla sinistra #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com

NAPOLI CONQUISTA IL MONDO INTERO Successo per il nuovo format dell'antica pizzeria napoletana - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.