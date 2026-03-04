Fuga di gas la strada chiude e il traffico va in tilt

Una fuga di gas ha causato la chiusura di una strada principale nella zona sud-ovest di Brescia, provocando gravi disagi al traffico locale. La chiusura ha interessato un’arteria importante, con conseguente caos e rallentamenti in tutta l’area circostante. La situazione ha coinvolto numerosi automobilisti che si sono trovati bloccati nel traffico intenso generato dall’interdizione.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi: sul posto stanno intervenendo gli operai, affiancati dalla Polizia Locale per la gestione del traffico Giornata di disagi per gli automobilisti nella zona sud-ovest di Brescia, dove la chiusura di una delle arterie principali ha mandato in tilt la viabilità dell’intero quadrante. Non ci sono stati incidenti, ma i rallentamenti e le code interminabili sono stati inevitabili a causa di un cantiere aperto per riparare una perdita di gas. Il problema si è verificato in via Corsica, tra via Flero e via Salgari, dove le squadre di Ap Reti Gas North sono al lavoro per sostituire una tubatura danneggiata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Fuga di gas, la strada chiude e il traffico va in tilt: tutto bloccato, code chilometricheMattinata di caos quella di oggi, lunedì 12 gennaio, nella zona sud-est di Brescia, dove la chiusura di una cruciale arteria stradale, ha mandato in... Fuga di gas in viale Europa, traffico in tiltFirenze, 19 dicembre 2025 – Caos traffico nella zona di Firenze Sud nella tarda mattinata di oggi, 19 dicembre. Contenuti e approfondimenti su Fuga di gas la strada chiude e il.... Temi più discussi: Fuga di gas: sottopasso di via Dalmazia chiuso per una settimana; Fuga di gas in via Redipuglia a Ravenna: strade chiuse per sicurezza; Crollo palazzina, esplosione forse per fuga di gas, un morto; Prun di Negrar, fuga di gas fa esplodere palazzina. Una vittima. Tre i feriti. Fuga di gas in via Corsica: strada chiusa almeno fino al 13 marzoFuga di gas in via Corsica: chiusa l’uscita della rotatoria con via Flero. Traffico deviato e lavori sulla tubatura fino al 13 marzo. elivebrescia.tv Fuga di gas in via Corsica: strada chiusa e traffico in tiltIntervento fino a venerdì 13 marzo nel tratto compreso tra via Flero e via Salgari: forti ripercussioni sulla viabilità ... giornaledibrescia.it Arabia Saudita, "giallo" sulla "fuga" di Ronaldo da Ryadh dopo le bombe sull'Iran facebook Libano, Israele sconfina: fuga di massa dal sud e nuovi raid aerei su Beirut x.com