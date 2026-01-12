Fuga di gas la strada chiude e il traffico va in tilt | tutto bloccato code chilometriche

Oggi, lunedì 12 gennaio, si è verificata una fuga di gas nella zona sud-est di Brescia, che ha portato alla chiusura di una strada importante. La deviazione ha causato congestioni e code lunghe, influendo sul traffico locale. La situazione ha richiesto interventi tempestivi per garantire la sicurezza e ripristinare la normale circolazione nella zona interessata.

Mattinata di caos quella di oggi, lunedì 12 gennaio, nella zona sud-est di Brescia, dove la chiusura di una cruciale arteria stradale, ha mandato in tilt la viabilità dell'intero quadrante. Nessun incidente, ma un cantiere aperto per la riparazione di un guasto ha generato lunghe code e forti.

