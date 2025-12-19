Fuga di gas in viale Europa traffico in tilt

Una fuga di gas ha causato caos nel traffico di Firenze Sud, provocando disagi e rallentamenti nella viabilità. La situazione si è sviluppata nella tarda mattinata di oggi, 19 dicembre, creando disagi ai pendolari e residenti della zona. Interventi in corso per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la normale circolazione.

Firenze, 19 dicembre 2025 – Caos traffico nella zona di Firenze Sud nella tarda mattinata di oggi, 19 dicembre. La causa è una fuga di gas che di fatto ha paralizzato la viabilità nel tratto del viale Europa in prossimità di via San Marino. Ore complicate per gli automobilisti che si sono trovati a percorrere questo tratto in direzione della città, anche perché la grande strada è già prevalentemente impegnata dai cantieri per la realizzazione della tramvia. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Toscana Energia per le operazioni di messa in sicurezza. Un intervento che richiederà alcune ore. Tubo del gas rotto a Firenze, intervento dei vigili del fuoco Ad agosto si era già verificato un problema analogo.

