Monza-Pescara 3-0 un altro ko aspettando Brugman e Bettella | cronaca tabellino e voti

La partita tra Monza e Pescara si è conclusa con un risultato di 3-0 in favore dei padroni di casa. Hernani ha segnato una doppietta, mentre Azzi ha chiuso la sfida con il terzo gol. Nel Pescara si attende il ritorno di Brugman e Bettella. Ecco una sintesi della cronaca, il tabellino e i voti della partita.

Una doppietta di Hernani (un gol per tempo) e il sigillo finale di Azzi piegano un Pescara che nel punteggio paga più del giusto. A Monza vincono i locali per 3-0, rilanciando le proprie ambizioni di promozione diretta (sarebbe un ritorno in a dopo un solo anno in cadetteria). Monza-Pescara 3-0, le pagelle: Hernani show, Azzi vola, Di Nardo ci prova. Thiam 6 - Chiamato in causa molto più di quanto non dica il risultato. Sbaglia tantissimo con i piedi. Carboni 6.5 - Bravo anche in fase offensiva, leader della difesa brianzola. Ravanelli 6 - Soffre ... Serie B, Monza-Pescara 3-0: doppio Hernani più Azzi, ma la classifica non cambia. Secondo tempo 3-0 FINE PARTITA Dopo un primo tempo lento e non semplice, sbloccato ...

