Groane sotto controllo | hashish patente falsa e 30 con precedenti nel mirino delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo a Cesano Maderno, scoprendo che possedeva hashish e una patente falsa. Questa operazione è nata da segnalazioni di attività sospette nella zona delle Groane. Durante i controlli, sono state trovate anche altre persone con precedenti penali, tra cui un uomo con 30 precedenti. Le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche nel territorio, concentrandosi su chi potrebbe essere coinvolto nel traffico di droga e nella guida senza documenti validi. La zona rimane sotto stretta osservazione.

Groane sotto controllo: hashish, patente falsa e un territorio sotto osservazione. Un’operazione di controllo del territorio condotta dalle forze dell’ordine ha portato al sequestro di hashish e di una patente di guida contraffatta nei comuni di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, nel Parco delle Groane. L’intervento, avvenuto martedì 17 febbraio, ha evidenziato la presenza di attività illegali e ha portato all’identificazione di numerosi soggetti con precedenti penali, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nell’area. Un’operazione mirata nel cuore del Parco. L’operazione, che ha visto la collaborazione di polizia e carabinieri delle stazioni di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, è stata supportata da un’unità cinofila specializzata nella ricerca di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

