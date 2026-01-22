Frosinone espulso cittadino peruviano | continua l’attività della Polizia contro l’immigrazione clandestina

Nella giornata di martedì, la Polizia di Frosinone ha eseguito un’operazione di contrasto all’immigrazione clandestina, emettendo un ordine di accompagnamento nei confronti di un cittadino peruviano. L’intervento, disposto dal Questore Stanislao Caruso, si è concluso con l’accompagnamento presso la frontiera aerea di Fiumicino, proseguendo così le attività delle forze dell’ordine in ambito di sicurezza e rispetto delle normative sull’immigrazione.

Nella giornata di martedì, il Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, ha emesso un ordine di accompagnamento nei confronti di un cittadino peruviano, eseguito nello stesso giorno dal personale della Questura di Frosinone presso la frontiera aerea di Fiumicino.L'uomo, già.

