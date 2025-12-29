F1 Frederic Vasseur su Hamilton | Meglio cercare soluzioni con il team che parlare con la stampa

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha sottolineato l'importanza di affrontare le questioni interne con il team, evitando discussioni pubbliche con la stampa. La stagione 2024 ha visto la Ferrari lontana dagli obiettivi iniziali, con risultati molto al di sotto delle aspettative. Nonostante le difficoltà, la squadra si concentra sulle soluzioni interne per tornare a competere ai massimi livelli nel campionato di Formula 1.

La Ferrari ha vissuto una stagione da incubo, lontano dagli obiettivi posti ad inizio anno e mai davvero competitiva come nel 2024, quando sfiorò di vincere il titolo costruttori. La grande involuzione della macchina è senza dubbio aumentata con la scelta di interrompere gli sviluppi ad aprile per concentrarsi sulla preparazione del prossimo anno. Con il cambio di regolamento, Vasseur e gli ingegneri sperano di riuscire nel 2026 a cogliere i frutti del lavoro, per riportare la Ferrari dove merita. A guidare la monoposto rossa ci saranno sempre Lewis Hamilton e Charles Leclerc, autori di due diverse stagioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

