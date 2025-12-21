F1 Frederic Vasseur | Non sappiamo cosa succederà l’anno prossimo nei test tutti arriveranno con la macchina migliore

21 dic 2025

F1, Frederic Vasseur ha dichiarato che, alla luce dei test, tutti i team si presenteranno con le rispettive vetture più competitive. Dopo un’annata difficile conclusa ad Abu Dhabi, la Ferrari mira a migliorare le prestazioni nel 2026, puntando anche sulle novità del nuovo regolamento. La squadra si impegna a lavorare con costanza per recuperare terreno e tornare a competere ai massimi livelli.

Dopo la disastrosa stagione conclusa ad Abu Dhabi, la Ferrari spera di tornare competitiva nel 2026, sfruttando anche il nuovo regolamento. La scuderia di Maranello è passata dal lottare per il Mondiale costruttori (nel 2024) al mettere a segno solo sette podi nel campionato appena concluso, tutti grazie a Charles Leclerc. È sotto gli occhi di tutti l’incredibile involuzione che la vettura ha avuto, nonostante le grandi premesse di inizio anno. La seconda parte della stagione è stata ancora più negativa della prima e l’interruzione dello sviluppo della monoposto ad Aprile non ha sicuramente contribuito alle prestazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

