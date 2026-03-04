Fratto_X | il ritorno cult di Rezza e Mastrella al Palladium

Al Teatro Palladium torna in scena Fratto_X, l’opera iconica creata dal duo artistico composto da Antonio Rezza e Flavia Mastrella. La rappresentazione vede protagonisti gli artisti che presentano lo spettacolo, noto per il suo stile unico e provocatorio. La messa in scena si svolge in un teatro romano, attirando l’attenzione di un pubblico appassionato di teatro contemporaneo.

Cosa: Torna in scena FrattoX, l’opera iconica firmata dal duo artistico Antonio Rezza e Flavia Mastrella.. Dove e Quando: Al Teatro Palladium, in Piazza Bartolomeo Romano 8, il 13 e 14 marzo, ore 20:30.. Perché: Un’occasione imperdibile per riscoprire un capolavoro teatrale che, a oltre dieci anni dal debutto, continua a interrogare con ferocia e ironia le storture della nostra contemporaneità.. Un ritorno atteso nel cuore della Garbatella. Il panorama teatrale capitolino si prepara ad accogliere nuovamente una delle espressioni più alte e provocatorie del teatro contemporaneo italiano. Dopo qualche anno di assenza dai palcoscenici romani, FrattoX di Antonio Rezza e Flavia Mastrella torna a parlare al pubblico, scegliendo come cornice d’eccezione il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre. 🔗 Leggi su Ezrome.it

