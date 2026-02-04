' Metadietro' | Rezza Mastrella al Teatro Era di Pontedera

Da pisatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì sera il Teatro Era di Pontedera ha ospitato lo spettacolo

Mercoledì 11 febbraio alle 21:00, Il Teatro Nuovo di Pisa porta in scena uno speciale fuori abbonamento al Teatro Era di Pontedera: Metadietro, spettacolo del duo artistico Flavia Mastrella e Antonio Rezza.Una creazione che travalica i confini del teatro convenzionale e riflette, con humour.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Pontedera Teatro

Ultimo dell'anno con Jerry Calà al Teatro Era di Pontedera

Firenze, in scena lo spettacolo 'Metadietro' al teatro Puccini

A Firenze, il Teatro Puccini ospiterà lo spettacolo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pontedera Teatro

Argomenti discussi: Catanzaro, al Politeama va in scena Metadietro di RezzaMastrella: l’intervista; Rezza-Mastrella colpiscono ancora: Metadietro sbarca al Politeama di Catanzaro in una rappresentazione dissacrante e spregiudicata · catanzarochannel.it; Rezza-Mastrella, il flusso che travolge Catanzaro: Metadietro oltre il racconto; Metadietro al Politeama, Antonio Rezza e Flavia Mastrella: È uno spettacolo poetico e divertente.

Metadietro al Politeama, Antonio Rezza e Flavia Mastrella: È uno spettacolo frontale, aggressivo, ma anche poetico e divertenteAntonio Rezza e Flavia Mastrella arrivano per la prima volta a Catanzaro con Metadietro al Politeama: uno spettacolo frontale, poetico e provocatorio dei Leoni d’Oro della Biennale Teatro. catanzaroinforma.it

Rezza-Mastrella, il flusso che travolge Catanzaro: Metadietro oltre il raccontoUno spettacolo che disorienta, divide e sorprende, premiato da una risposta di pubblico inattesa e da una biglietteria presa d’assalto ... catanzaroinforma.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.