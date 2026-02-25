Fratello Sole Sorella Luna al Lyrick il debutto nazionale con la direzione di Piero Maccarinelli

Un classico della nostra memoria visiva approda a una nuova drammaturgia scenica, “Fratello Sole Sorella Luna”, e debutta in prima nazionale al Teatro Lyrick, nell’ambito della stagione "Non c’è 2 senza. 5", dal 5 al 7 marzo alle 21.15, segnando una nuova tappa nel dialogo tra linguaggio cinematografico e scena dal vivo. La celebre opera di Franco Zeffirelli trova infatti una nuova forma nella versione teatrale firmata da Angela Demattè, che rilegge la sceneggiatura originale scritta da Zeffirelli insieme a Suso Cecchi D’Amico e Lina Wertmüller. La regia è di Piero Maccarinelli, che restituisce la dimensione umana della storia attraverso un cast di forte intensità: Giulio Pranno nel ruolo di Francesco, Ksenia Borzak in quello di Chiara, con la partecipazione speciale di Massimo Wertmüller e Fabrizia Sacchi, affiancati da Gabriele Cicirello, Antonio Iorio, Edoardo Raiola, Giovanni Conti ed Edoardo Sacchi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

