Il cielo di marzo 2026 offrirà un evento astronomico visibile a occhio nudo. Martedì 3 marzo, si svolgerà un’eclissi totale di Luna, durante la quale il satellite naturale si colorerà di rosso scuro, conosciuto come Luna di sangue. Questo fenomeno coinvolgerà Sole, Terra e Luna in un allineamento perfetto, creando uno spettacolo visibile in diverse parti del mondo.

Il cielo di marzo si prepara a regalare uno degli spettacoli astronomici più suggestivi del 2026. Martedì 3 marzo, la Luna sarà protagonista di un'eclissi totale, che la tingerà di un profondo rosso bruno, trasformandola in quella che viene chiamata Luna di sangue. Nonostante il fascino globale dell'evento, la geografia astronomica impone dei limiti: in questa occasione, infatti, l'Italia si troverà nella zona d'ombra per quanto riguarda l'osservazione diretta. Tuttavia, questo particolare non sarà un ostacolo insormontabile per gli appassionati. Sarà, infatti, comunque possibile assistere allo spettacolo in tempo reale.

© Iodonna.it - Un allineamento perfetto tra Sole, Terra e Luna: lo spettacolo è imperdibile

Il 22 gennaio raro allineamento di 3I/ATLAS con la Terra e il Sole: la spiegazione di Avi Loeb3IATLAS il 22 gennaio 2026 si allineerà quasi perfettamente con la Terra e il Sole, offrendo un'opportunità imperdibile per studiarne le...

Il movimento del corpo in dialogo tra luna e soleNuovo appuntamento del programma DEGUSTIBUS l’evento a cura del Centro Artistico il Grattacielo APS in collaborazione con coop.

