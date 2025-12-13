Teatro Due violenza sessuale i Centri antiviolenza | Una sentenza che rompe il silenzio
La recente sentenza del Tribunale di Parma, che ha condannato il Teatro Due e un regista per molestie e violenze sessuali, porta nuovamente al centro dell’attenzione il tema della violenza di genere nel mondo dello spettacolo. Un risultato che rappresenta un passo importante nel riconoscimento delle vittime e nella lotta contro un fenomeno ancora troppo spesso nascosto e ignorato.
La sentenza del Tribunale del Lavoro di Parma che ha condannato il Teatro Due e un suo regista al risarcimento di due attrici per molestie e violenze sessuali riaccende l’attenzione su un fenomeno diffuso e ancora largamente sommerso. A sottolinearlo sono il Centro antiviolenza di Parma e il. Parmatoday.it
Attrici molestate, il centro antiviolenza: "Fenomeno strutturale" - Video - La sentenza del Tribunale del Lavoro di Parma ha condannato il Teatro Due e un suo regista a risarcire due attrici per molestie e violenze sessuali. gazzettadiparma.it
La Fondazione impugna la sentenza di condanna al risarcimento - La Fondazione Teatro Due di Parma impugna la sentenza del Tribunale del Lavoro di settembre 2025 che l'ha condannata in solido con il regista al risarcimento di due attrici per molestie sessuali e ... rainews.it
Ringraziamo GenovaQuotidiana per aver dedicato uno spazio alle nostre Donne del Centro Per Non Subire Violenza - da Udi che stasera in scena al Teatro dell'Ortica apriranno la Stagione Teatrale ????????????????????????. - facebook.com facebook
Max Gericke con Elisabetta Pozzi