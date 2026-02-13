Zoe Trinchero odiava la violenza la mamma della 17enne rompe il silenzio e parla dell' ultima notte

La madre di Zoe Trinchero ha deciso di parlare dopo la tragedia che ha sconvolto la comunità, attribuendo la morte della ragazza a un momento di crisi tra loro. La donna ricorda con dolore l’ultima sera in cui ha visto Zoe, sottolineando di aver desiderato che la figlia tornasse a casa subito. La 17enne aveva espresso la sua opposizione alla violenza, un sentimento che ora assume ancora più peso. La notte dell’omicidio resta impressa nella memoria della madre come un’immagine di rimpianto e rabbia.

Ha la voce rotta dal dolore Mariangela Auddino, la madre di Zoe Trinchero. La donna rompe il silenzio dopo una settimana di notizie e novità, e condivide il ricordo della figlia in un audio inviato a Fanpage. La 17enne "odiava la violenza" ma "sapeva parlare e sapeva ascoltare", dice, sottolineando che le aveva insegnato "il valore del dire no se non voleva fare qualcosa". Parla la madre di Zoe Trinchero Come anticipato, venerdì 13 febbraio la madre di Zoe Trinchero ha ricordato la figlia in un audio inviato alla redazione di Fanpage. Mariangela Auddino, questo il suo nome, dà una descrizione appassionata della figlia, un fiore appena sbocciato strappato troppo presto alla vita.