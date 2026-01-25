Cambio al Comando della stazione carabinieri di Nogara | Quarta prende il posti di Bonati

Nei giorni scorsi, il Luogotenente Gianfranco Bonati ha concluso il suo incarico di comando alla stazione dei Carabinieri di Nogara, dopo oltre vent’anni di servizio. Al suo posto, è stato nominato il Tenente Quarta, che assumerà le funzioni di comandante. La rotazione del personale rappresenta un'operazione normale all’interno delle forze dell’ordine, finalizzata a garantire continuità e efficienza nel servizio sul territorio.

Dopo oltre vent’anni, il Luogotenente Gianfranco Bonati assume un altro incarico presso il Comando provinciale. Al suo posto arriva il Maresciallo Ordinario Riccardo Quarta Nei giorni scorsi il Luogotenente Gianfranco Bonati ha lasciato, dopo oltre vent’anni, il Comando della stazione dei carabinieri di Nogara, per assumere un nuovo incarico presso altra articolazione dell’Arma al Comando provinciale di Verona. Un lungo periodo di servizio, in cui il sottufficiale ha rappresentato un punto di riferimento solido e costante per la comunità di Nogara e del territorio circostante. Nel corso degli anni, il Luogotenente Bonati ha saputo interpretare con professionalità, equilibrio e profondo senso delle istituzioni il ruolo di comandante di stazione, distinguendosi per l’attenzione ai cittadini, la capacità di ascolto e il quotidiano impegno nella tutela della legalità e della sicurezza.🔗 Leggi su Veronasera.it

Cambio al comando della Stazione carabinieri di Coriano: Luigi Scortechini prende il posto di Francesco LiguoriLa Stazione dei Carabinieri di Coriano cambia ufficialmente comandante: il luogotenente Francesco Liguori lascia il servizio dopo 40 anni, cedendo il passo al collega Luigi Scortechini.

Leggi anche: Un 24enne al comando della stazione dei Carabinieri di Faleria: è il foggiano Armando D'Angelo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: EUFOR ALTHEA, cambio al vertice alla presenza del Comandante del COVI; Verona, cambio al comando dei Carabinieri: Andrea Semboloni guida la Compagnia; Cambio al comando della Compagnia carabinieri di Verona; Cambio al Comando della stazione carabinieri di Nogara: Quarta prende il posti di Bonati.

Cambio al comando della Compagnia carabinieri di VeronaCambio al comando della Compagnia carabinieri di Verona: da pochi giorni il maggiore Andrea Semboloni è il nuovo comandante. veronaoggi.it

Al comando dei carabinieri di Verona è arrivato il maggiore Andrea SemboloniCambio al vertice della compagnia del capoluogo dopo il trasferimento a Gorizia del maggiore Alessandro Papuli ... veronasera.it

Ciociaria Oggi. . Cambio al comando del 41° Reggimento IMINT “Cordenons. Presso la Caserma “Simone Simoni” di Sora si è tenuta questa mattina la cerimonia militare che ha sancito l’avvicendamento al comando del 41° Reggimento IMINT “Cordenons” tra - facebook.com facebook