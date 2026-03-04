Fossati Pd | De Micheli determinante per la città

Durante la seduta consiliare del 2 marzo, Stefano Cugini, capogruppo di Alternativa per Piacenza, ha espresso alcune dichiarazioni che hanno coinvolto De Micheli. Fossati, rappresentante del Pd, ha commentato la questione sottolineando che De Micheli ha avuto un ruolo determinante nella città. La discussione si è concentrata su tali affermazioni, con un richiamo a mantenere un dibattito basato su fatti concreti e rispetto reciproco.

Il capogruppo dem dopo le critiche di Cugini (ApP): «La nostra parlamentare aiuta l’Amministrazione e il Comune dentro e fuori l’aula» «In merito alle dichiarazioni di Stefano Cugini, capogruppo di Alternativa per Piacenza, durante la seduta consiliare del 2 marzo, ritengo opportuno riportare il dibattito su un piano di correttezza e sostanza. L’attività istituzionale della deputata Paola De Micheli, che si svolge anche nell’esercizio del mandato parlamentare, non ha mai fatto venir meno l’attenzione costante e puntuale della consigliera comunale del nostro partito verso le dinamiche amministrative della città di Piacenza. Il confronto e il sostegno alla sindaca, alla Giunta e a noi consiglieri è continuo, strutturato e improntato alla piena collaborazione istituzionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

