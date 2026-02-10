Fossati Marelli e Pianella | il grazie della città di Cantù

Da ilgiorno.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio, nella Basilica di San Vincenzo in Galliano, il Comune di Cantù ha consegnato le Civiche Benemerenze. La cerimonia ha visto la partecipazione di molti cittadini e rappresentanti locali, che hanno voluto ringraziare Fossati, Marelli e Pianella per il loro impegno. La città si è stretta intorno a loro, riconoscendo il valore di quello che hanno fatto per la comunità.

Con una cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio nella Basilica di San Vincenzo in Galliano, il Comune di Cantù ha assegnato le Civiche Benemerenze di Cantù. Il massimo riconoscimento cittadino, che viene assegnato ogni anno a coloro che si sono distinti per impegno civico e morale, è stato conferito a Giovanni Fossati, Luigi Marelli e alla Società Sportiva Pianella Srl. La Commissione ha inoltre deciso di riconoscere una menzione speciale a due giovani donne "che la vita ha tolto troppo presto alle loro famiglie. Da queste tragedie, grazie alla loro generosità e al loro altruismo, è rinata la speranza per altre persone alle quali sono stati donati i loro organi": Giorgia Passafini e Beatrice Zaccaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

