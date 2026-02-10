Fossati Marelli e Pianella | il grazie della città di Cantù

Ieri pomeriggio, nella Basilica di San Vincenzo in Galliano, il Comune di Cantù ha consegnato le Civiche Benemerenze. La cerimonia ha visto la partecipazione di molti cittadini e rappresentanti locali, che hanno voluto ringraziare Fossati, Marelli e Pianella per il loro impegno. La città si è stretta intorno a loro, riconoscendo il valore di quello che hanno fatto per la comunità.

Con una cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio nella Basilica di San Vincenzo in Galliano, il Comune di Cantù ha assegnato le Civiche Benemerenze di Cantù. Il massimo riconoscimento cittadino, che viene assegnato ogni anno a coloro che si sono distinti per impegno civico e morale, è stato conferito a Giovanni Fossati, Luigi Marelli e alla Società Sportiva Pianella Srl. La Commissione ha inoltre deciso di riconoscere una menzione speciale a due giovani donne "che la vita ha tolto troppo presto alle loro famiglie. Da queste tragedie, grazie alla loro generosità e al loro altruismo, è rinata la speranza per altre persone alle quali sono stati donati i loro organi": Giorgia Passafini e Beatrice Zaccaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fossati, Marelli e Pianella: il grazie della città di Cantù Approfondimenti su Fossati Marelli Pianella Venezia sorprende Cantù con una prestazione solida, si assicura il terzo posto in classifica grazie a un finale deciso. Venezia batte Cantù 86-81 e conquista il terzo posto in classifica. Il maresciallo capo Giovanni Cipriani è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Pianella La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Della Tracklist del nuovo album di Laura Pausini, Io canto 2, anche un omaggio in chiave rock a una delle regine della musica italiana… Con un brano scritto da Ivano Fossati: parliamo di Loredana Bertè e Non sono una signora facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.