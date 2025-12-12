Pd centrosinistra e consenso | De Micheli a confronto con Diamanti e Fornaro

L'articolo esplora il panorama del centrosinistra italiano, analizzando i risultati delle ultime regionali e confrontando le prospettive per le prossime elezioni politiche. Tra riflessioni di De Micheli, Diamanti e Fornaro, si evidenzia l'importanza di un'area riformista unita e credibile per affrontare le sfide future e rafforzare il consenso.

Dall'analisi dei flussi di voto alle ultime regionali al confronto sulle prospettive delle elezioni politiche nazionali del prossimo anno, alle quali l'area riformista di centrosinistra dovrà presentarsi unita ed efficace nelle proposte e nella credibilità politica. Questi gli obiettivi della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Un sondaggio Swg certifica il sì del 51% alla proposta del ministro della Difesa. Più cautela sul ritorno della naja, respinta dal 54%. Il consenso corre soprattutto tra gli elettori del centrodestra, mentre salgono i dubbi nel centrosinistra - facebook.com Vai su Facebook

Le elezioni in Calabria tolgono almeno due convinzioni al centrosinistra - Giovedì scorso, parlando con alcuni colleghi alla Camera, il deputato del Partito Democratico Nico Stumpo, dirigente storico del centrosinistra calabrese, dava per certa la sconfitta di Pasquale ... Da ilpost.it

Piero De Luca, lavoreremo per Pd prima forza del centrosinistra - "Stiamo lavorando con tutti i gruppi dirigenti, nazionali e regionali per comporre le liste quanto più forti, competitive e radicate possibili. Scrive ansa.it

CENTROSINISTRA, SALA: PD ORA PENSI A EUROPEE E NON A 'FEDERATORI'

Video CENTROSINISTRA, SALA: PD ORA PENSI A EUROPEE E NON A 'FEDERATORI' Video CENTROSINISTRA, SALA: PD ORA PENSI A EUROPEE E NON A 'FEDERATORI'