Forte terremoto avvertito in Romagna a Forlì | due scosse 4.3 e 4.1 paura tra i residenti

Martedì 13 gennaio 2026, la Romagna è stata colpita da due scosse di terremoto, avvertite distintamente tra Forlì-Cesena e Ravenna. Le scosse, rispettivamente di magnitudo 4.3 e 4.1, si sono verificate alle 09:27 e alle 09:29, causando preoccupazione tra i residenti. Questi eventi sismici rappresentano un richiamo sull’attività sismica nella regione, richiedendo attenzione e monitoraggio costante.

Questa mattina, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 09:27 e 09:29, sono state registrate due scosse di terremoto nella regione della Romagna, con epicentri tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna. Secondo i dati ufficiali dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la prima scossa ha avuto una magnitudo di 4.3 con epicentro a circa 7 chilometri da Russi (RA) e si è verificata a una profondità di circa 23 chilometri. La seconda, di magnitudo 4.1 con epicentro a 8 chilometri da Faenza (RA), è avvenuta due minuti più tardi nella stessa area.

Terremoto in Romagna: scossa di magnitudo 4.4 nel Ravennate, avvertita distintamente anche a Rimini - 4 è stata registrata dagli strumenti dell’Ingv a una profondità di 20 chilometri, con epicentro in zona Ravenna. altarimini.it

Terremoto in Romagna, due scosse di oltre 4 gradi - Due scosse di terremoto in meno di due minuti sono state avvertite dalla popolazione questa mattina in Romagna. corriereromagna.it

