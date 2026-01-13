Terremoto a Forlì oggi | forte scossa 4.1 paura tra i residenti e gente in strada

Oggi, martedì 13 gennaio 2026, alle 09:29, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 a Forlì. L’evento è stato avvertito chiaramente dai residenti, con una sensazione di paura e momenti di apprensione. L’area interessata comprende le province limitrofe, e le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali danni o conseguenze.

Terremoto oggi Forlì magnitudo 4 e 4.5, gente in strada. Altra scossa in provincia di Ravenna - Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. ilmattino.it

2 Forte scosse di terremoto di magnitudo tra 3.7 e 4.2, provincia di Ravenna e 4 e 4.5 Forli Cesena - Due scosse di terremoto sono state avvertite distintamente dalla popolazione romagnola nella mattinata di oggi. ravennawebtv.it

Scossa di terremoto registrata in Emilia Romagna alle ore 20:53, epicentro in provincia di Forlì-Cesena. I dati Ingv - facebook.com facebook

