UBeer e UmbriaWine riparte a Perugia la stagione di festival | le date e le prime novità

Dedicati rispettivamente ai birrifici artigianali e alle cantine vitivinicole della regione, capaci di totalizzare nelle due precedenti kermesse oltre 100.000 visitatori Annunciate le date 2026 degli eventi UBeer e UmbriaWine in programma a Perugia, dedicati rispettivamente ai birrifici artigianali e alle cantine vitivinicole della regione, capaci di totalizzare nelle due precedenti kermesse oltre 100.000 visitatori. La notizia è stata data, in qualità di organizzazione, dai vertici di Open Mind, l’associazione fondata da 7 giovani under 30. Si inizia in primavera con UBeer, festival che mette in evidenza le eccellenze brassicole umbre e che con la terza edizione si terrà dal 22 al 24 maggio nella storica location del Barton Park di Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

