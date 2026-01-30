Il GT World Challenge torna a Monza con Valentino Rossi Al via la vendita dei biglietti

La gara di Monza si avvicina e i fan di Valentino Rossi sono già in fila per i biglietti. Dal 29 al 31 maggio, l’Endurance Cup torna in Italia con il Dottore in pista, e il paddock sarà aperto al pubblico. Gli appassionati potranno vedere da vicino i loro beniamini e vivere l’atmosfera di una delle gare più attese dell’anno.

Dieci leggendari brand del motorsport - Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche - un centinaio di piloti e il ritorno di Valentino Rossi, nove volte campione del mondo delle due ruote, che scenderà in pista con la BMW #46 del Team WRT: questi gli ingredienti della Endurance Cup del GT World Challenge Europe by AWS, una delle gare più importanti del calendario 2026 di Autodromo Nazionale Monza. L'appuntamento è fissato nel fine settimana dal 29 al 31 maggio e oggi alle ore 12.00 è scattata la vendita dei biglietti. Venerdì 29 maggio, giornata dedicata alle prove libere, l'ingresso per il pubblico sarà gratuito, mentre il costo del biglietto sarà di 20 euro per il sabato e 30 euro per la domenica, con l'abbonamento per entrambe le giornate è disponibile a 40 euro.

