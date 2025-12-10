Formazione professionale e futuro | agli Open Day AFP si scoprono mestieri talenti e opportunità

Gli Open Day AFP offrono l'opportunità di esplorare i percorsi di formazione professionale, scoprendo mestieri, talenti e opportunità. Attraverso visite alle sedi di Bergamo, Clusone ed Endine, i partecipanti possono conoscere da vicino i programmi che combinano competenza tecnica, attenzione educativa e un forte legame con il mondo del lavoro.

Porte aperte nelle sedi di Bergamo, Clusone ed Endine per scoprire i tanti percorsi che uniscono competenza tecnica, attenzione educativa e un forte legame con il mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

