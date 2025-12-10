Formazione professionale e futuro | agli Open Day AFP si scoprono mestieri talenti e opportunità
Gli Open Day AFP offrono l'opportunità di esplorare i percorsi di formazione professionale, scoprendo mestieri, talenti e opportunità. Attraverso visite alle sedi di Bergamo, Clusone ed Endine, i partecipanti possono conoscere da vicino i programmi che combinano competenza tecnica, attenzione educativa e un forte legame con il mondo del lavoro.
Porte aperte nelle sedi di Bergamo, Clusone ed Endine per scoprire i tanti percorsi che uniscono competenza tecnica, attenzione educativa e un forte legame con il mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Centro di formazione professionale: Zingonia ora punta sui giovani
In tilt la piattaforma per la Formazione professionale, Albergoni: "Serve unità"
Formazione Professionale in Sicilia: Chinnici (PD) chiede un cambio di passo
Su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, Maria Giuseppa Castiglione diventa presidente del Consorzio universitario di Trapani... - facebook.com Vai su Facebook
Bando comunitario:"KA1 – Mobilità nel settore dell' #Istruzione e #Formazione professionale". @europainitalia @EU_Commission @EUErasmusPlus @ErasmusPlusInd eurokomonline.eu/index.php/band… Vai su X
Formazione professionale e futuro: agli Open Day AFP si scoprono mestieri, talenti e opportunità - Porte aperte nelle sedi di Bergamo, Clusone ed Endine per scoprire i tanti percorsi che uniscono competenza tecnica, attenzione educativa e un forte legame con il mondo del lavoro ... Segnala ecodibergamo.it
Vanzago, l’oasi diventa un gioco. Con le carte di animali e i dadi girare nel bosco è una sfida ilgiorno.it
La Voiture Noire di Bugatti unica al mondo quotidiano.net
Nautica e sfruttamento. Presto protocollo ad hoc: "Ma servono controlli" lanazione.it
Allo "Scotto" sboccia la panchina rossa lanazione.it
Giudici che diventano pm: i cambi di funzione in Cassazione mandano in tilt la propaganda del No ilfoglio.it
Movida violenta in San Frediano. Giovane finisce in ospedale lanazione.it