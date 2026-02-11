Rigenerazione urbana Fondi da ’Toscana diffusa’

La Toscana si prepara a dare nuovo volto ai piccoli paesi. Con il progetto ’Toscana Diffusa’, arrivano fondi che puntano a rilanciare le comunità più piccole, spesso trascurate. L’obiettivo è migliorare le infrastrutture e riqualificare gli edifici, creando nuove opportunità di vita e lavoro. I lavori partiranno a breve, e le prime risposte si vedranno già nei prossimi mesi.

Nuovo impulso alla rigenerazione urbana dei piccoli comuni toscani grazie al progetto 'Toscana Diffusa'. La Giunta regionale ha approvato un incremento di 5,8 milioni di euro delle risorse disponibili, consentendo il finanziamento di 13 nuovi interventi attraverso lo scorrimento della graduatoria del bando dedicato alla riqualificazione di borghi e centri minori. "La grande adesione al bando e il ruolo centrale della rigenerazione urbana nelle politiche regionali – hanno spiegato il presidente Eugenio Giani e l'assessore Filippo Boni – ci hanno spinto a rifinanziare l'intervento, permettendo ad altri Comuni di accedere alle risorse".

