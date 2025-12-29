Roma follia in ospedale | paziente tenta di strangolare il suo compagno di stanza

Nel fine settimana, l’ospedale Sant’Andrea di Roma è stato teatro di un episodio di tensione tra pazienti, con un tentativo di strangolamento tra due compagni di stanza che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. La vicenda ha suscitato preoccupazione sulla gestione delle situazioni di emergenza all’interno delle strutture sanitarie della capitale.

Roma, 29 dicembre 2025 – Nel weekend le corsie dell’ospedale Sant’Andrea sono state teatro di una notte di follia che ha richiesto l’intervento urgente dei carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone. Un cittadino indiano di 43 anni, ricoverato nel reparto di gastroenterologia, ha improvvisamente dato in escandescenze scagliandos i, per motivi tuttora sconosciuti, contro il suo compagno di stanza, un romano di 84 anni. L’aggressione è stata di inaudita violenza: l’uomo ha iniziato a percuotere l’anziano, tentando poi di soffocarlo a mani nude mentre si trovava a letto. Solo il tempestivo intervento del personale medico, che ha udito i rumori provenire dalla camera, ha interrotto l’azione delittuosa salvando la vita all’anziano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

