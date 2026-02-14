Follia in casa | distrugge tutto e prende a bastonate madre e sorella

Un uomo ha scatenato il caos nel suo appartamento di Brescia, colpendo con violenza la madre e la sorella dopo aver distrutto mobili e oggetti di scena. La lite è scoppiata improvvisamente, lasciando tutti sotto shock e costringendo le forze dell'ordine a intervenire per calmare la situazione. La scena si è svolta davanti agli occhi dei vicini, che hanno chiamato immediatamente la polizia.

Un tranquillo pomeriggio si è trasformato in un incubo all'interno di un appartamento nel centro di Brescia. Un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali e problemi legati alla droga, ha improvvisamente perso il controllo. Il motivo? Secondo quanto riferito, sarebbe stato infastidito da madre e sorella gemella mentre riposava. Prima ma spaccato tutto. Il soggiorno ridotto a un campo di battaglia, vetri, mobili e oggetti lanciati ovunque. Poi l’aggressione fisica: bastonate a raffica su madre e sorella gemella. È stata proprio la sorella a chiamare il 112, chiedendo aiuto e raccontando tra le lacrime che il fratello stava picchiando la madre.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

