Follia in casa | distrugge tutto e prende a bastonate madre e sorella

Da bresciatoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha scatenato il caos nel suo appartamento di Brescia, colpendo con violenza la madre e la sorella dopo aver distrutto mobili e oggetti di scena. La lite è scoppiata improvvisamente, lasciando tutti sotto shock e costringendo le forze dell'ordine a intervenire per calmare la situazione. La scena si è svolta davanti agli occhi dei vicini, che hanno chiamato immediatamente la polizia.

Un tranquillo pomeriggio si è trasformato in un incubo all'interno di un appartamento nel centro di Brescia. Un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali e problemi legati alla droga, ha improvvisamente perso il controllo. Il motivo? Secondo quanto riferito, sarebbe stato infastidito da madre e sorella gemella mentre riposava. Prima ma spaccato tutto. Il soggiorno ridotto a un campo di battaglia, vetri, mobili e oggetti lanciati ovunque. Poi l’aggressione fisica: bastonate a raffica su madre e sorella gemella. È stata proprio la sorella a chiamare il 112, chiedendo aiuto e raccontando tra le lacrime che il fratello stava picchiando la madre.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Tentato omicidio a Pinerolo: litiga con la sorella per l'eredità e la prende a pugni e bastonate, uomo arrestato

Prende il nonno a bastonate e si barrica in casa. L'anziano trovato in una pozza di sangue

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Follia a bordo del bus per Treviso: ventenne distrugge la porta a pugni; Follia dopo la separazione, accecato dalla gelosia distrugge l'auto del presunto amante dell'ex moglie.

Follia in casa: distrugge tutto e prende a bastonate madre e sorellaIl 22enne è stato portato in Questura e, al termine degli accertamenti, denunciato per lesioni personali. Nei suoi confronti è scattata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare. Il Questore ... bresciatoday.it