Dalla Accademia di Belle Arti di Bologna alle missioni in Venezuela | addio a don Marcello Vandi

Nella notte tra venerdì e sabato, don Marcello Vandi è morto all'ospedale Morgani-Pierantoni di Forlì, dove era stato ricoverato di recente. Dopo aver insegnato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, aveva partecipato a missioni in Venezuela. La diocesi di Forlì-Bertinoro piange la perdita di una figura conosciuta e stimata.

Un altro lutto colpisce la Diocesi di Forlì-Bertinoro. Si è spento nella nottata tra venerdì e sabato don Marcello Vandi, deceduto all'ospedale Morgani-Pierantoni, dove era stato ricoverato ultimamente. Don Marcello era nato a Rocca San Casciano nel 1934 ed era stato ordinato sacerdote per la sua. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Do ut do: un omaggio a Nino Migliori all’Accademia di Belle Arti di BolognaL’edizione 2026 di do ut do, iniziativa fondata da Alessandra D’Innocenzo nel 2012 per sostenere le attività della Fondazione Hospice MT.

All’Alighieri c’è un albero speciale. È targato Accademia di Belle ArtiC’è un albero di Natale sul palcoscenico del Teatro Alighieri, che fino a domani accoglie il più amato e festivo dei balletti.

Il filosofo Leonardo Caffo è stato licenziato dalla Nuova Accademia di Belle Arti dopo la condanna per maltrattamenti: Si preferisce la gogna mediatica e la punizione ...La Naba, Nuova Accademia di Belle Arti, ha licenziato il filosofo Leonardo Caffo, condannato in primo grado a quattro anni per maltrattamenti e successivamente destinatario di un accordo con il tribun ... mowmag.com

Lo scrittore Leonardo Caffo, condannato per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, è stato licenziato dalla NABA di MilanoLa Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, la NABA, ha licenziato il filosofo e scrittore Leonardo Caffo, condannato per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna. La notizia è stata data ... ilpost.it

A 100 anni dalla nascita di Fabio Mauri l’Accademia di belle arti di Carrara ha organizzato una mostra (fino al 29 marzo) che va vista. Occasione utile anche per vedere quel luogo magico che è l’accademia, dove si insegna (tra le altre cose) ancora a scolpire i - facebook.com facebook