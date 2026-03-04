FNP Informa Marzo 2026

Il disegno di legge sulla tutela e il riconoscimento dei caregiver è stato presentato e sta ora attraversando le prime fasi del suo percorso legislativo. La proposta mira a definire le modalità di supporto e protezione per chi assiste persone non autosufficienti, stabilendo anche alcuni diritti e doveri. La discussione riguarda principalmente le modalità di attuazione e le implicazioni pratiche della legge.

Legge sui caregiver, assegno sociale, contrasto al gioco d'azzardo e le novità sui ticket sanitari tra le priorità di FNP CISL Bergamo Il disegno di legge per "il riconoscimento e la tutela del caregiver familiare" è stato varato dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio scorso, ha una sua copertura che per quanto minima – 257 milioni, a partire dal 2027 – è stata scritta in Legge di Bilancio e il ministro per le Disabilità ha richiesto la procedura d'urgenza per l'esame parlamentare. Per le molte associazioni che hanno seguito l'iter, FNP CISL in testa, è un punto di partenza, con tanti aspetti critici. Il gioco d'azzardo è un fenomeno sempre più diffuso anche a Bergamo e provincia e gli sforzi sin qui prodotti per contrastare questa grave dipendenza continuano a dare risultati contrastanti.