FNP Informa Febbraio 2026

FNP Bergamo sceglie il rispetto. La segreteria FNP di Bergamo ha deciso di lanciare e proporre la realizzazione nel 2026 di un Progetto che metta al centro il Rispetto, come valore nella relazione fra le persone e come atto politico. Rispetto e tolleranza sono alla base della convivenza e delle relazioni fra le persone, sia in ambito familiare, sociale, politico e geo politico; mettere il Rispetto al primo posto, significa riconoscere il valore dell'altroa e saper accettare e riconoscere i propri limiti. Addizionali nei comuni della provincia. In provincia di Bergamo, il 76% dei Comuni applica l'addizionale Irpef con aliquota unica.

In questa edizione di FNP Informa di gennaio 2026, si analizzano gli aspetti principali della nuova finanziaria, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità che essa presenta.

Cedolino pensione febbraio 2026, le informazioni utili

