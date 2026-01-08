FNP Informa – Gennaio 2026

In questa edizione di FNP Informa di gennaio 2026, si analizzano gli aspetti principali della nuova finanziaria, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità che essa presenta. Viene inoltre aggiornato lo stato della riforma della sanità territoriale, con focus sulle Case di Comunità come elemento centrale per migliorare l’assistenza locale e ridurre la pressione sugli ospedali. Un approfondimento utile per comprendere le direttrici del settore in questo periodo.

Finanziaria tra luci e ombre Giacomo Meloni illustra il punto di vista del sindacato sulla manovra economica del governo per il 2026 Sanità territoriale, a che punto è la riforma Le Case di Comunità sono il pilastro della riforma territoriale della sanità: medici, infermieri, servizi diagnostici, continuità assistenziale, presidi di prossimità per alleggerire gli ospedali. In Italia sono state programmate 1.723 strutture con 2 miliardi dal Pnrr. A metà 2025, circa 660 risultano “attive ” nei database ufficiali. Bergamo, rispetto anche alla Lombardia, è in una situazione positiva, anche se non mancano situazioni critiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

