Floyd Mayweather | dubbi sui ricavi per la Sphere di Las Vegas

Floyd Mayweather Jr. ha espresso dubbi sui ricavi di un possibile rematch contro Manny Pacquiao che potrebbe tenersi nella Sphere di Las Vegas. La notizia riguarda una possibile sfida tra i due pugili, con l’evento che si svolgerebbe in una location innovativa e poco convenzionale nel panorama delle arene statunitensi. La decisione sulla realizzazione dell’incontro non è ancora stata presa.

Un possibile rematch tra Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao potrebbe svolgersi nell'iconica Sphere di Las Vegas, offrendo uno sfondo scenico inedito e nuove dinamiche economiche rispetto al passato. L'attenzione è centrata sulle capacità della venue di generare ricavi, sul confronto con l'incontro del 2015 e sulle possibili modalità di distribuzione media, con particolare riguardo all'impatto della capacità dell'impianto e alle scelte di prezzo. La Sphere, situata nei pressi del resort The Venetian, prevede una capacita` di circa 17.600 spettatori, variabile in funzione della configurazione.