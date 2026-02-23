Mayweather vs Pacquiao | il rematch a settembre al Las Vegas Sphere

Floyd Mayweather e Manny Pacquiao si preparano a sfidarsi di nuovo, spinti dall’interesse dei fan e dalla voglia di confermare chi è il più forte. La possibile data del match, prevista per settembre, si avvicina rapidamente, mentre i promoter lavorano per organizzare l’evento nella nuova Arena Sphere di Las Vegas. I due pugili, entrambi veterani di grandi battaglie, portano con sé un’eredità di sfide memorabili e grandi aspettative. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Un rematch tra Floyd Mayweather e Manny Pacquiao cattura l'attenzione del panorama pugilistico globale, con l'ipotesi di un appuntamento a Las Vegas nel mese di settembre. L'idea è alimentata dall'appeal dei nomi coinvolti, capace di trascinare pubblico e sponsor pur senza un contesto competitivo tradizionale. Se confermato, l'incontro si svolgerebbe al Sphere, venue dalla capacità notevole e dal linguaggio scenico innovativo, pronta a valorizzare la presentazione oltre l'azione pura sul ring. La prima sfida tra i due fu definita come una sorta di momento epocale nel 2015, con una risonanza che ha superato i confini del pugilato tradizionale.