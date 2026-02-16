Flora Tabanelli eroica | un bronzo straordinario alle Olimpiadi di Milano Cortina nonostante il crociato rotto È la più giovane medagliata azzurra

Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina, nonostante abbia ancora il crociato rotto. La giovane atleta, che ha appena 18 anni, è diventata la medagliata più giovane della squadra italiana. La sua vittoria ha sorpreso molti, considerando il suo infortunio recente e la sua determinazione sul ghiaccio.

Bologna, 16 febbraio 2026 – Un altro miracolo alla Brignone, forse ancora più incredibile di quello della Brignone. Flora Tabanelli si prende la medaglia di bronzo olimpica nel 'suo' freestyle big air tre mesi dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro che sembrava poter chiudere la sua stagione e le speranze olimpiche. Hanno vinto però la sua perseveranza, il grande lavoro di tecnici e medici e poi, in gara a Livigno, il suo enorme cuore: quando ha dovuto inventarsi un'ultima 'run' perfetta per balzare davanti alla britannica Muir: un 1620 double per chiudere, quattro rotazioni e mezzo, un salto difficilissimo che ottiene infatti il punteggio più alto di giornata, 94.