Palazzo dei Giganti mette all' asta il suo patrimonio | case e magazzini in vendita
Il Comune di Agrigento ha annunciato un’asta pubblica il 26 febbraio per la vendita di alcuni immobili appartenenti a Palazzo dei Giganti, tra cui case e magazzini. Questa iniziativa mira a valorizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare comunale, offrendo opportunità di acquisto a chi è interessato. Maggiori dettagli sui beni all'asta e sulle modalità di partecipazione saranno disponibili prossimamente.
Il Comune di Agrigento ha deciso di rimettere sul mercato alcuni dei suoi immobili attraverso un’asta pubblica che si terrà il 26 febbraio. Si tratta di un’opportunità per chiunque sia alla ricerca di un investimento o di una piccola proprietà in città, con prezzi di partenza molto competitivi e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
