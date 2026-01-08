Palazzo dei Giganti mette all' asta il suo patrimonio | case e magazzini in vendita

Il Comune di Agrigento ha annunciato un’asta pubblica il 26 febbraio per la vendita di alcuni immobili appartenenti a Palazzo dei Giganti, tra cui case e magazzini. Questa iniziativa mira a valorizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare comunale, offrendo opportunità di acquisto a chi è interessato. Maggiori dettagli sui beni all'asta e sulle modalità di partecipazione saranno disponibili prossimamente.

