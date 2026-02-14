Fondo per il Credito ai Giovani firmato il protocollo tra il ministro Abodi e ABI | finanziamenti fino a 70 mila euro con garanzia pubblica

Il ministro Andrea Abodi e l’ABI hanno firmato il 13 febbraio a Roma un accordo per attivare il Fondo per il Credito ai Giovani, spinto dalla necessità di facilitare l’accesso ai finanziamenti. Con questa firma, le banche potranno concedere prestiti fino a 70 mila euro, garantiti dallo Stato, per aiutare i giovani a avviare progetti o trovare un lavoro. È un passo concreto per migliorare le possibilità di finanziamento, soprattutto nelle zone più svantaggiate del Paese.

È stato sottoscritto il 13 febbraio a Roma il Protocollo d'intesa tra il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per rendere operativo il nuovo assetto del Fondo per il Credito ai Giovani.