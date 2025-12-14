Ho ucciso un uomo in un reality

Un evento atteso apre le porte al Caffè Letterario Giubbe Rosse di Firenze: la presentazione del romanzo di Alessandro Bini e Stefano Moretti, intitolato “Ho ucciso un uomo in un reality”. Tra ironia e inquietudine, l’opera promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio tra suspense e provocazione.

© Lanazione.it - "Ho ucciso un uomo in un reality" Firenze, 14 dicembre 2025 – Il rosso vivo del celebre divano in locandina introduce già l'atmosfera, sospesa tra ironia e inquietudine, del romanzo che Alessandro Bini e Stefano Moretti presenteranno mercoledì prossimo alle 18, nel Caffè Letterario Giubbe Rosse di Firenze. L'incontro, curato da Maria Cristina Galletti, vedrà le letture di Marcello Sbigoli e sarà presentato da Jacopo Chiostri, riportando al centro della scena una storia che ha fatto parlare di sé sin dall'uscita estiva. , pubblicato da Noripios all'interno della collana di narrativa italiana, si è imposto infatti come un giallo-noir capace di mescolare riflessione sociale, ritmo serrato e un'ironica crudeltà che strizza l'occhio alla contemporaneità.

