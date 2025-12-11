Giubileo della Speranza soci forlivesi del Rotary in udienza da papa Leone XIV
Giovedì alle 19.30 al cinema Teatro Verdi di Forlimpopoli, i soci del Rotary di Forlì parteciperanno all'udienza con Papa Leone XIV in occasione del Giubileo della Speranza. Durante l'evento, sarà proiettato il Docufilm “School of Life”, offrendo un momento di riflessione e condivisione.
