Lepore in udienza da Papa Leone XIV | al Pontefice la Turrita d’Oro

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha avuto oggi un’udienza privata con Papa Leone XIV, durante la quale ha consegnato la Turrita d’Oro, la più alta onorificenza del Comune. L’incontro si inserisce nel quadro delle relazioni istituzionali tra la città e la Santa Sede, sottolineando il valore simbolico e storico di questo riconoscimento.

Il sindaco Matteo Lepore è oggi in udienza privata da Papa Leone XIV, al quale consegnerà la Turrita d’Oro, la massima onorificenza del Comune di Bologna. Questo gesto simboleggia il legame di Bologna ai valori di pace, dialogo e solidarietà. La cerimonia, programmata per le 11, si svolge durante. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Lepore in udienza dal Papa: la Turrita d’Oro in dono Leggi anche: Arriva la pizza "Papa Leone XIV" dedicata al Pontefice La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Udienza Generale 17 dicembre 2025, Papa Leone: in Dio Amore il riposo e l’approdo del cuore - Papa Leone XIV indica la via per la pace interiore e ci ricorda che il vero riposo nasce dall'incontro con Dio che è Amore. lalucedimaria.it

