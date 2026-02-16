Calabria Metodo Mafioso smantellato | estorsioni gare pilotate e intimidazioni sette arresti a Isola Capo Rizzuto

Le forze dell’ordine hanno smantellato il “Metodo Mafioso” a Isola Capo Rizzuto, dove hanno arrestato sette persone per estorsioni, gare d’appalto pilotate e intimidazioni. Durante l’operazione sono state sequestrate armi e denaro proveniente da attività illecite. La decisione di intervenire è scattata dopo mesi di indagini che hanno portato alla scoperta di un sistema di controllo illecito sul territorio.

Operazione "Metodo Mafioso": Sette Arresti a Isola Capo Rizzuto, Sotto Scacco Estorsioni e Gare Truccate. Sette persone sono state arrestate all'alba di oggi a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, con l'accusa di estorsione, turbata libertà degli incanti e danneggiamento seguito da incendio. L'operazione, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Crotone e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catanzaro, mira a smantellare un sistema di controllo criminale radicato nel tessuto economico locale, impiegando il cosiddetto "metodo mafioso". L'indagine rivela come le organizzazioni criminali condizionassero il territorio attraverso intimidazioni, manipolazioni delle aste pubbliche e azioni violente.