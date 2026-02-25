Blitz antidroga a Cirò Marina | 13 arresti con metodo mafioso

Un blitz delle forze dell’ordine a Cirò Marina ha portato all’arresto di 13 persone coinvolte in un giro di droga con modalità mafiose. I Carabinieri hanno eseguito le misure cautelari, con dieci soggetti in cella e tre ai domiciliari, nel tentativo di smantellare un’organizzazione criminale radicata nel territorio. L’operazione ha coinvolto diverse zone della città, dove sono stati sequestrati anche ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Operazione antidroga a Cirò Marina: 13 arresti con metodi mafiosi Oggi a Cirò Marina, in provincia di Crotone, i Carabinieri hanno eseguito 13 misure cautelari – 10 in carcere e 3 agli arresti domiciliari – nell'ambito di un'operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Gli indagati sono accusati di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso. L'operazione, eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina con il supporto di reparti specializzati, ha un massiccio dispiegamento di forze sul territorio. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.