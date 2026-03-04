Firenze | evade dai domiciliari e si oppone ai controlli dei carabinieri in modo violento Arrestato

A Firenze, un uomo agli arresti domiciliari è stato sorpreso mentre passeggiava in centro e si è opposto con violenza ai controlli dei carabinieri, reagendo in modo minaccioso. L’individuo è stato quindi arrestato.

Firenze, 4 marzo 2026 – Doveva essere ai domiciliari, invece passeggiava in centro a Firenze e, quando è stato sottoposto a un controllo, ha reagito in modo violento e minaccioso. Per questo un uomo di 32 anni, di origine peruviana, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Il Controllo in Piazza L’episodio risale al pomeriggio di domenica scorsa. I militari stazione Firenze Uffizi, impegnati in un servizio di pattuglia a piedi in piazza dell’Unità, hanno fermato il trentaduenne, già noto alle forze dell’ordine, per un controllo di routine. All’interno dello zaino che aveva con sé sono stati trovati diversi oggetti e capi di abbigliamento, risultati poi provento di furto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

