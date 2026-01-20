Evade dai domiciliari per pulire una barca sessantenne arrestato dai carabinieri
Un uomo di 60 anni di Misterbianco, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver lasciato la propria abitazione per pulire un motoscafo in strada. L’episodio evidenzia le conseguenze di un’eventuale violazione delle restrizioni imposte, sottolineando l’importanza di rispettare le misure di sorveglianza.
Un 60enne di Misterbianco, già agli arresti domiciliari, ha pensato bene di evadere per pulire un motoscafo in strada, davanti alla sua abitazione. Durante un'attività di controllo svolta dai militari dell’Arma, i carabinieri hanno visto l'uomo fuori casa, mentre armeggiava su una barca in disuso.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Baiano, evade dai domiciliari: 45enne arrestato dai Carabinieri
Leggi anche: Evade dai domiciliari, arrestato dai Carabinieri
Evade dai domiciliari per andare dalla ex: arrestato; Salerno, evade dai domiciliari e ruba sigarette: arrestato dalla Polizia; Evade dai domiciliari per rubare in un bar, arrestato; Evade dai domiciliari a Taranto, la Polizia lo rintraccia e arresta nel ravennate.
Misterbianco. Evade dai domiciliari per pulire una barca davanti casa: arrestato dai Carabinieri - I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato per evasione un 60enne, già sottoposto alla misura cautelare della detenzione presso il proprio domicilio, sulla base degli indizi raccolt ... libertasicilia.it
Calabria, evade dai domiciliari: arrestato dalla Polizia - È stato arrestato dalla Polizia di Stato un uomo di 48 anni per evasione dagli arresti domiciliari. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza ... zoom24.it
Evade dai domiciliari a Taranto, la Polizia lo rintraccia e arresta nel ravennate x.com
A pochi giorni dall'arresto evade i domiciliari: una 28enne finisce nuovamente ai domiciliari - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.