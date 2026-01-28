Ibrahim Maalouf in concerto al Teatro Cartiere Carrara
Ibrahim Maalouf torna in Italia con due concerti, uno a Milano e uno a Firenze. Mercoledì 4 novembre suona al Teatro Arcimboldi di Milano, parte della rassegna JAZZMI, mentre giovedì 5 novembre si esibisce al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Due serate con un ensemble speciale, arricchite dal suono unico di The Trumpets of Michel-Ange.
Con due prestigiose candidature ai GRAMMY Awards, Ibrahim Maalouf presenta il suo 19° album, un progetto di straordinaria innovazione. Dal punto di vista filosofico, storico e musicale, T.O.M.A. – acronimo di Trumpets of Michel-Ange – è una grande avventura che conduce l’ascoltatore in un universo dove folklore e modernità si fondono in un’unica visione. Come sempre, la musica di Maalouf riesce a trovare il perfetto equilibrio tra raffinatezza e accessibilità, risultando al tempo stesso stimolante e accogliente per un pubblico ampio e trasversale. “T.O.M.A” è prima di tutto un album meticcio, una vera e propria miscela di influenze, in cui l’Oriente festoso e nostalgico si esprime con una libertà rara.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
