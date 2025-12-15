hopeful christmas concerto di natale benefico al teatro cartiere carrara di firenze

Il 20 dicembre, il Teatro Cartiere Carrara di Firenze ospiterà un concerto di Natale benefico organizzato da Hopeful Music. L’evento vedrà la partecipazione di artisti e ospiti speciali, creando un’atmosfera di solidarietà e festa per celebrare lo spirito natalizio. Un’occasione unica per unire musica e beneficenza in una serata speciale nel cuore di Firenze.

Firenze, 15 dicembre 2025 – Sabato 20 dicembre lo spirito del Natale entra a l Teatro Cartiere Carrara, in via Fabrizio De André a Firenze, dove artisti e ospiti speciali si alterneranno nell’evento organizzato dall’etichetta discografica milanese Hopeful Music. Presentato dall’influencer, food blogger e imprenditore Lorenzo Gagliano, la direzione artistica di Hopeful Christmas - Il Natale che non ti aspetti è affidata al cantante e produttore musicale Angelo Maugeri. Ospite speciale della serata il giornalista e scrittore Alessandro Iovino, ma ci saranno anche altre sorprese. Sul palco si alterneranno alcuni artisti appartenenti all’etichetta Hopeful Music di Milano, che faranno vivere l’atmosfera natalizia con brani classici della tradizione: da “ Silent Night ” a “ Noel ”, da “ Già pensavi a me ” a “ Venite adoriamo ”, passando per “ Luci di Natale ”, “ Joy the world ”, “ Oh happy day ”. Lanazione.it

Live, concerto di Natale Hopeful Christmas 2023 #martafalcone #musicacristiana #worship

Hopeful Music. Angelo Maugeri · La versione migliore di me. FIRENZE si veste di Hopeful Christmas! Tutto pronto per il Concerto di Natale più bello di sempre! Con Angelo Maugeri e gli Artisti Hopeful Music, con i meravigliosi “One Voice Gospel Choir” e la co - facebook.com facebook