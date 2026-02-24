Pietra Ligure cede il parapetto a scuola | bambino di 9 anni precipita per quattro metri L’ipotesi dei bulloni difettosi e il nodo della manutenzione

Un bambino di 9 anni è precipitato da un parapetto cedevole durante l’orario scolastico a Pietra Ligure, probabilmente a causa di bulloni difettosi. La causa sembra essere una manutenzione insufficiente, che ha compromesso la stabilità del parapetto. Il fatto ha suscitato preoccupazione tra genitori e insegnanti, mentre i tecnici indagano sulle responsabilità. La scuola ha già avviato verifiche approfondite sulla struttura.

Poteva trasformarsi in una tragedia il mercoledì mattina alla scuola primaria Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Un alunno di 9 anni è precipitato dal terrazzo dell’istituto dopo il cedimento di un pannello del parapetto, facendo un volo di circa quattro metri. Il bambino è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso: dopo le prime cure al Santa Corona, è stato predisposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Nonostante il forte trauma cranico e le diverse ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente, ma dai primi accertamenti sembrerebbe che a cedere siano stati due bulloni. 🔗 Leggi su Open.online

