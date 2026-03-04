Fioriere rubate dal cimitero due arresti dopo il blitz dei Carabinieri

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri durante un blitz notturno lungo la costa ionica tarantina. L'operazione ha seguito un servizio di controllo specifico, mirato a contrastare i furti. Nel corso dell’intervento sono state recuperate delle fioriere rubate dal cimitero, che sono state restituite alle autorità competenti. Le operazioni sono state condotte tra la tarda serata di ieri e la notte.

Tarantini Time Quotidiano Un servizio di controllo mirato contro i furti ha portato all’arresto di due persone tra la tarda serata di ieri e la notte lungo la costa ionica tarantina. I Carabinieri hanno fermato un uomo di 38 anni e una donna di 27, entrambi con precedenti, ritenuti presunti responsabili di furto aggravato in concorso. Per l’uomo viene contestata anche la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Torricella, con il supporto dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Castellaneta. Secondo quanto ricostruito, i Carabinieri stavano effettuando un servizio di osservazione nei pressi del cimitero di Ginosa Marina, nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

