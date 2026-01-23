Il supermercato della droga davanti al cimitero | spaccio ai ragazzini blitz dei carabinieri e due arresti

È stato segnalato il via vai di giovani davanti al cimitero di Novedrate, dove si sospetta un'attività di spaccio di droga. Le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz, arrestando due persone e cercando di contrastare questa situazione che coinvolge principalmente adolescenti tra i 15 e i 18 anni. La presenza di questo

Novedrate: dalle segnalazioni dei cittadini all’arresto di due giovani: oltre due chili di droga, 15mila euro in contanti e un traffico che coinvolgeva anche ragazzi giovanissimi Un via vai continuo, impossibile da non notare. Ragazzi giovanissimi, per lo più tra i 15 e i 18 anni, che si fermavano sempre nello stesso punto, davanti al cimitero di Novedrate, per acquistare sostanze stupefacenti. Una situazione che da tempo era sotto gli occhi di molti e che aveva iniziato a circolare anche tra le segnalazioni dei cittadini. Un vero e proprio “supermarket della droga” a cielo aperto, dove si trovava di tutto: Mdma, cocaina, ketamina, hashish, fino alla cosiddetta droga dello stupro.🔗 Leggi su Quicomo.it

