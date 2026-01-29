Fiorentina | Kean vuol essere convocato per Napoli Recuperato Parisi Giuseppe Commisso e la madre | giornata al Viola Park

Questa mattina a Firenze, si sono vissuti momenti di tensione e speranza. Kean, che vuole essere convocato per la sfida contro il Napoli, si sta allenando duramente per recuperare dall'infortunio. Nel frattempo, Parisi ha completato il suo percorso di recupero e si è allenato con il gruppo. Giuseppe Commisso e sua madre sono stati visti al Viola Park, dove hanno seguito da vicino gli allenamenti e le ultime decisioni della squadra. Il club spera di averli tutti a disposizione per la partita di domenica.

FIRENZE – Potrebbe essere proprio Moise Kean, a limitare l'emergenza attacco per la partita della Fiorentina a Napoli. L'obiettivo dell'attaccante è quello di essere almeno convocato, nonostante sia alle prese, da quasi un mese, con problemi alla caviglia sinistra che ne stanno limitando l'attività fisica sul campo. Anche Dodo e Mandragora in mattinata si sono allenati regolarmente. In caso di indisponibilità sia di Kean che di Piccoli, Vanoli sarà costretto a far giocare dal 1' come falso nueve uno fra Gudmundsson e Fabbian. Pienamente recuperato invece Parisi, che contro il Bologna aveva rimediato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro.

